Koppels herhalen huwelijksbeloftes na 60 jaar RUSTHUIS HOUDT WETTELIJKE PLECHTIGHEID VOOR BEWONERS RONNY DE COSTER

16 februari 2018

02u49 0 Brakel Opmerkelijk feest gisteren in het RVT Sint-Franciscus in Opbrakel: twee koppels vernieuwden er na meer dan zestig jaar huwelijk nog eens hun trouwbeloften tijdens een wettelijke plechtigheid en een kerkelijke ceremonie. Het leverde hen een daverend applaus op van een volle zaal medebewoners én ook een nieuw trouwboekje. "Met nog veel plaats in", knipoogde één van de heren.

Tijdens week van Valentijn jaagt ook een romantische wind door het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Franciscus in Opbrakel. "We hadden enkele weken geleden het idee gelanceerd om bewoners de kans te geven om hun huwelijksbeloften te herhalen. Twee koppels zagen het wel zitten om 'nog eens te trouwen'. Je kan je niet voorstellen hoe niet alleen zij, maar ook de andere bewoners naar deze dag hebben uitgekeken. Er is hier de voorbije weken amper over iets anders gepraat", vertelde Ilse van het organiserende ergo-team van het rusthuis.





Pattatenboer

Jeanne en Roger, die elkaar leerden kennen in Meerbeke, wilden hun trouwpartij van 61 jaar geleden nog wel eens overdoen.





"Het is allemaal begonnen met een patattenboer. Dat was een vriend van mij. Hij ging leveren in de specerijenwinkel van de ouders van Jeanne. Haar vader nodigde mijn kameraad uit om eens te gaan kaarten. Hij mocht een paar vrienden meenemen en zo kwam ik bij Jeanne terecht. Zij nodigde ons uit op het bal. Daar hebben we gedanst en sloeg de vonk over", herinnert Roger zich.





Trouwboekje

Ook Irma en Roger, meer dan 65 jaar getrouwd, haalden gisteren hun meest chique outfit uit de kast voor een 'tweede trouw'. Roger amuseerde zich zichtbaar kostelijk, vooral toen de Brakelse schepen Marleen Gyselinck met een gloednieuw trouwboekje voor de dag kwam. "Achteraan zijn er nog lege bladzijden. Dat is voor gezinsuitbreiding, toch?", knipoogde de gepensioneerde ondernemer olijk.





Voor de 9-jarige Catho en haar vier jaar jongere broer Tuur was het gisteren ook beste wel spannend. Zij mochten mee de rode loper op als bruidskindjes. "We mogen rozenblaadjes strooien. Hoe romantisch", giechelde Catho. Na de 'wettelijke trouw' volgde meteen ook een kerkelijke ceremonie met een diaken. En afsluiten deden de tortelduifjes met een feestelijke receptie.