Klacht tegen verkiezingsuitslag ongegrond: socialist die hertelling vroeg, blijkt nog minder stemmen te hebben Ronny De Coster

03 januari 2019

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 17 Brakel Hugo Van Huffel, nummer drie op de lijst sp.a bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, had helemaal geen reden om een hertelling van de stemmen te eisen in Brakel: nadat de man partijgenoten van gesjoemel had beschuldigd, blijkt dat er voor hem zelfs drie stemmen te veel waren geteld. “Wat een ongelooflijke lichtzinnigheid”, reageert uittredend burgemeester Alexander De Croo (Open Vld).

Van Huffel stond bij de socialisten op de derde plaats, maar werd niet verkozen. De man wou niet geloven dat maar 192 Brakelaars voor hem hadden gestemd. Hij beschuldigde zijn eigen partijgenoten ervan, dat ze bij de telling van de naamstemmen zijn partijgenoot Lieven De Moor hadden bevoordeeld.

Helemaal alleen

Dat Van Huffel helemaal alleen stond met zijn bewering dat er gesjoemeld was bij de telling van de naamstemmen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, was al duidelijk toen op 21 december bekend raakte dat de man helemaal op eigen houtje een klacht had ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “Getuigen die in de telbureaus aanwezig zijn, tellen geen stemmen. Zij kijken erop toe dat alles juist verloopt, maar kunnen helemaal niet ingrijpen op de uitslag. Ik heb dat aan Hugo uitgelegd en hem afgeraden om een klacht in te dienen, omdat dit gewoon nergens op slaat. Ook anderen binnen de partij hebben hem verteld dat er helemaal geen geknoei mogelijk is”, verwoordde de Brakelse sp.a-kopman Hedwin De Clercq de verbazing over de klacht.

Nog 3 stemmen minder

De hertelling van de stemmen geeft de klager over de hele lijn ongelijk. Sterker nog: Van Huffel had geen 192 naamstemmen, maar… 189. Drie minder dan geteld dus. Die drie stemmen komen nu bovenop de score van… Lieven De Moor.

Uit de hertelling blijkt ook dat de sp.a twee stemmen te veel had, maar dat heeft geen invloed op het globale resultaat en de zetelverdeling.

Ongelooflijke lichtzinnigheid

Alexander De Croo (Open Vld), uittredend burgemeester en voorzitter van de nieuwe gemeenteraad, reageert bijzonder scherp voor de demarche van Van Huffel en procedure die daardoor in gang moest worden gezet. “Dit getuigt van een ongelooflijke lichtzinnigheid. Ik vind het bijzonder erg dat we door deze demarche de installatie van de gemeenteraad niet hebben kunnen organiseren op het moment dat dat in alle andere gemeenten wel kon. Ik hoop dat er mensen zijn die hieruit lessen trekken”, reageert De Croo.

Hugo Van Huffel is voorlopig onbereikbaar voor commentaar.

De installatie van de gemeenteraad in Brakel is intussen gepland voor vrijdag 11 januari. De sp.a verhuist naar de oppositiebanken: de liberale ploeg onder leiding van burgemeester Stefaan Devleeschouwer heeft de absolute meerderheid.