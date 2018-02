Kinderen én juffen uit de bol met carnaval 10 februari 2018

02u55 5 Brakel De leerlingen van de Vrije Basisschool in Ruien vierden deze week uitgebreid carnaval.

De afgelopen dagen gingen ze al aan de slag met confetti, verf en maskers, maar het hoogtepunt was natuurlijk het carnavalsfeest op de speelplaats. De leerlingen lieten zich helemaal gaan en verkleedden en schminkten zich onder andere als K3'tje, een dier of een vampier. Juf Marieke zorgde voor de muziek waar volop op gedanst werd.





Feestelijk pak

In de gemeentelijke basisschool 'De Bosrank' doken gisteren niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten op in een kleurrijke carnavalsoutfit. En het waren uiteindelijk ook de juffen en meesters die in de turnzaal de show stalen. Daar brachten ze voor de kleuters een amusant toneelstukje. En in Brakel staken ook de allerkleinsten van de kinderopvang 't Zwalmsnestje ter gelegenheid van carnaval in een feestelijk pak.





(DCRB/LDO)