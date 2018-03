Keramiekmarkt in Hof Van De Putte 15 maart 2018

In het Hof Van De Putte aan de Sint-Ursmarsstraat in Zegelsem vindt op zaterdag 24 en zondag 25 maart een keramiekmarkt plaats. Achttien kunstenaars stellen er hun artisanaal werk tentoon. De meest uiteenlopende technieken, van steengoed tot porselein, komen aan bod. Er zijn ook demonstraties. Op zaterdag zwaaien de poorten open om 13 uur en op zondag is dat om 10 uur. De keermiekmarkt sluit telkens om 19 uur.





Meer info: www.hofvandeputte.be (DCRB)