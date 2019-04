Kan gemeente drie sportclubs wel redden? Provincie wil dat Brakel alternatieve locaties onderzoekt Ronny De Coster

02 april 2019

21u13 0 Brakel Het gemeentebestuur heeft een plan klaar om de infrastructuur van drie sportclubs te regulariseren. Maar het is onzeker of het reddingsplan zal slagen, want het wordt niet op applaus onthaald bij het provinciebestuur.

Stoeterij Ter Kleye, FC. Zegelsem en Standaard Michelbeke spelen in een gebied waarin ze volgens het gewestplan niet thuishoren. Het gemeentebestuur van Brakel probeert die situatie recht te trekken met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen definitief vastgesteld. De gemeenteraad heeft het plan goedgekeurd, maar daarmee is de kous niet af: de provincie loopt niet warm voor de hertekening van de betrokken gebieden.

Zo wil de Bestendige Deputatie, dat er voor FC Zegelsem wordt onderzocht of het elders kan voetballen. Het voetbalplein van Standaard Michelbeke vindt de provincie te ver uit het centrum liggen.

Uitdoofbeleid

Schepen Peter Vanderstuyf (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, reageert ontgoocheld. “Eigenlijk begrijp ik de houding van de provincie niet goed, want in dit dossier volgen wij het Ruimtelijk Structuurplan (RSP), dat is goedgekeurd door… de provincie. In het richtinggevend gedeelte van het RSP staat dat voor de drie clubs een uitdoofbeleid moet worden gezien en in het bindend gedeelte staat zelfs niets vermeld. Dit uitdoofbeleid houdt in dat wanneer de sportactiviteiten worden stopgezet, het terrein terug landbouwgebied zal moeten worden. Dat uitdoofscenario passen wij ook toe”, zegt Vanderstuyf.

Bovendien voegt de gemeente volgens de schepen zelf bijkomende maatregelen toe, w wat volgens hem een extra reden moet zijn om van hogerhand groen licht te krijgen. “Zo vragen we beperkte bebouwing met verwijderbare en duurzame bouwmaterialen, het voorzien van groen buffers om de inpasbaarheid in het landschap te verbeteren, beperkte verhardingen voor de waterhuishouding, beperkte verlichting en reclamepanelen”, licht Vandersuyf toe.

45 dagen

Zowel de provincie als de Vlaamse regering hebben nu 45 dagen de tijd om over reddingsplan voor de drie Brakelse sportclubs te oordelen. “Wetend dat hier wekelijks meer dan 100 kinderen gratis hun geliefde sport kunnen komen beoefenen, durf ik toch de betwijfelen of Vlaanderen echt zo kindonvriendelijk kan zijn”, besluit de Brakelse schepen.