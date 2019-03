Jonge bestuurder mist bocht en belandt tegen paaltje: “Dacht dat ik voor zoiets de politie niet moest bellen” Lieke D'hondt

13 maart 2019

15u53 0 Brakel “Een paaltje aanrijden is geen telefoontje naar de politie waard”, dat dacht de 22-jarige D.V. uit Brakel toen hij op 3 juni 2018 een bocht miste en op een verkeersgeleider een paal raakte. Maar dat is buiten de politierechter gerekend: hij legt de man een effectieve boete van 2.400 euro en een rijverbod van 2 maanden op.

Nadat de Brakelaar tegen het paaltje was gereden, parkeerde hij zijn wagen iets verderop en ging er te voet vandoor. Zelf vindt de jonge bestuurder dat geen vluchtmisdrijf. “Ik heb me aan de kant gezet van zodra dat kon. Daarna ben ik weggewandeld, maar is dat dan een vluchtmisdrijf? Voor een botsing met een paaltje moet je de politie toch niet bellen?”

Dat moet uiteraard wel en dus legt de politierechter de man een straf op. Omdat hij een jonge bestuurder is die zijn rijbewijs op het moment van de feiten nog geen twee jaar had, is die straf strenger. Hij krijgt een effectieve boete van 2.400 euro en moet zijn rijbewijs 1 maand en 15 dagen inleveren, bovenop de 15 dagen onmiddellijke intrekking na het ongeval. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet de Brakelaar opnieuw slagen voor zijn theoretisch rijexamen.