Jeugdvoetballer grijpt plots naar hart 04 mei 2018

03u07 0 Brakel Er is even paniek ontstaan op het veld van voetbalclub Olsa Brakel, toen daar woensdagavond tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen KSV Oudenaarde een jeugdspeler van Olsa's U12-team onwel was geworden.

De 11-jarige jongen uit Bever werd door de Vita-ambulance naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht, nadat hij klaagde over pijn in de hartstreek en over zware benen. De jongen bleef wel bij bewustzijn.





Niets aan de hand

"De match werd gespeeld met zeven tegen zeven en zonder wisselspelers. Dat maakt zo'n wedstrijd wel knap lastig", zegt trainer Maarten Andries.





"Maar uiteindelijk was er niets aan de hand: bij nazicht in het ziekenhuis is gebleken dat er met onze zoon op medisch vlak niets aan de hand was.





Zware inspanning

Vermoedelijk kreeg hij een kramp door een te zware inspanning en deed hij daarop een paniekreactie", zegt David Cane, de vader van de jeugdspeler.





(DCRB)