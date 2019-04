Ivonne viert 102de verjaardag Ronny De Coster

14 april 2019

11u23 0 Brakel In haar huis aan de Reepstraat in Everbeek vierde Ivonne De Cock haar 102de verjaardag. Ze deed dat samen met haar familie en een delegatie van het gemeentebestuur.

Ivonne is geboren in Lierde, maar ging met haar man Roger Bienvenue in Everbeek wonen, waar ze samen een schrijnwerkerij runden. Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Intussen zijn er ook al acht kleinkinderen, elf achterkleinkinderen en is ook het tweede achterachterkleinkind op komst.