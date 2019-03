Internationaal jiu jitsu-toernooi van Yaware lokt ruim 400 atleten naar Brakelse sporthal Brakel

17 maart 2019

16u51 0 Brakel Meer dan 400 atleten stonden op de mat voor het internationale jiu jitsu-toernooi dat de Brakelse club Yaware organiseerde in de gemeentelijke sporthal De Reyt in Brakel.

“Deelnemers komen vanuit verschillende Europese landen. Zelfs mensen uit Polen zijn naar hier afgezakt”, vertelt Evert Deweer, hoofdinstructeur bij Yaware. “We organiseren dit toernooi al tien jaar en in die tijd is het uitgegroeid tot een van de grootste in de Benelux. We hebben ook onze club zien groeien en tellen vandaag ruim tweehonderd leden. Onze sport zit ook in de lift. Jiu jitsu is een vorm van zelfverdediging die almaar mee mensen aanspreekt”, verklaart Deweer het stijgende succes.