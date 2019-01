Installatie van gemeenteraad verloopt rimpelloos Ronny De Coster

11 januari 2019

21u26 0 Brakel De Brakelse gemeenteraad is geïnstalleerd. De startvergadering voor het nieuwe gemeentebestuur onder leiding van de nieuwe burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) verliep rimpelloos. Blauw is alleen aan de macht, de oppositie kondigt aan dat ze front zal volgen.

De startvergadering van de gemeenterad in Brakel gebeurde ruim een week later dan gepland als gevolg van een klacht tegen de verkiezingsuitslag. Die bleek uiteindelijk ongegrond.

Drie kandidaat wel waren verkozenen, zetelen niet, omdat ze afstand gedaan van hun mandaat. Herman De Croo (Open Vld) had al bij de verkiezingen aangekondigd, dat hij alleen op de lijst van zoon en lijstrekker Alexander stond om die te steunen. Ook Noël Morreels (CD&V) geeft de fakkel door aan zijn zoon Bart. En Stephan Vanden Berghe, lijsttrekker van de CD&V, had op de avond van de verkiezingen al op de tegenvallende uitslag van zijn partij gereageerd met de aankondiging dat hij de politiek vaarwel zegt.

De installatie van de gemeenteraad gebeurde onder een grote publieke belangstelling en zonder incidenten.

Marijn Devalck was bij zijn eedaflegging wel even zijn tekst kwijt: de Open Vld’er verraste door trouw te zweren aan de “verwachtingen” van zijn mandaat in plaats van aan de verplichtingen, maar die verspreking werd met de glimlach rechtgezet.

Ruime absolute meerderheid

Het is bekend, dat de liberalen in de raad een comfortabele meerderheid hebben: Open Vld bezet 15 van de 23 zitjes. De fracties CD&V en sp.a bestaan elk uit drie verkozenen. N-VA en Vlaams Belang hebben er elk één.

De oppositie kondigde een opbouwende houding aan. “En ik ziet hier voor mijn partij wel alleen, maar bén niet alleen”, verzekerde Jan Haegeman (N-VA). Die bedenking sloot aan bij de waarschuwing van socialist Hedwin De Clercq, die na achttien jaar meebesturen nu in de oppositie belandt. “Zoals een meerderheid uit een coalitie kan bestaan, zo kunnen ook oppositiepartijen samenwerken. En dat zullen wij in Brakel ook doen”, kondigde hij aan.