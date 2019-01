Inschrijven voor sportkampen in krokus- en paasvakantie Ronny De Coster

07 januari 2019

19u23 0 Brakel De gemeentelijke sportdienst van Brakel organiseert een hele reeks sportkampen in de krokus- en paasvakantie. Wie erbij wil zijn, zit zaterdag 12 januari best aan de computer om te reserveren.

Er zijn kleutersportkampen en voor kinderen van de lagere en middelbare school staan onder meer hockey, omnisport, ski, dans, zwemmen en paardensport op het programma.

Zaterdag inschrijven!

Inschrijven kan vanaf zaterdag 12 januari om 9 uur enkel online via de gemeentelijke website www.brakel.be. Daar staat ook het hele aanbod. Alle sportkampen starten dagelijks om 9 uur en eindigen om 16 uur. De begeleiding gebeurt door ervaren monitoren. Er is opvangmogelijkheid voor en na het sportkamp in de gemeentelijke kinderopvang ‘Het Narrenschip’, gelegen net naast de sporthal ‘de Rijdt’.