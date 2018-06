Inhuldiging nieuw Marktplein met tapas en frietjes 14 juni 2018

Het vernieuwde Marktplein van Nederbrakel wordt op zondag 17 juni feestelijk geopend. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. De plechtigheid begint met een speech door titelvoerend burgemeester Alexander De Croo. Daarna speelt de beiaardier enkele feestelijke liedjes en start een receptie met tapas en frietjes en is er kinderanimatie met onder meer een leuke tekentafel, springkastelen, een ballonnenclown en meet en greet met prinses Iris van Prinsessia en Xavier van Rox. Vanaf 12.15 uur is er mogelijkheid tot bezoek van de beiaardier in de kerktoren. Van 12.30 tot 14 uur treedt Braglo op. (DCRB)