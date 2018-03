Info-avond over bijen 27 maart 2018

In de vergaderzaal op de eerste verdieping van de sporthal De Rijdt in Brakel vindt op woensdag 28 maart een informatieavond plaats over bijen.





Met als uitgangspunt 'Geen bijen zonder voedsel, geen voedsel zonder bijen!' neemt imker Bart Vandepoele geïnteresseerden mee in het bestuivingsverhaal van bijen en hommels. Tijdens de voordracht geeft de spreker heel wat tips over het helpen van bestuivers in je eigen tuin, terras of balkon en hoe we het landschap voor bijen kunnen verbeteren. Elke deelnemer krijgt een bijenbrochure en een gratis zakje met zaad. Aanvang om 19.30 uur. Gratis toegang. (DCRB)