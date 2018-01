Hond gered uit met rook gevuld huis 02u37 0 Ronny De Coster De brandweer kon een hondje redden.

Het nut van een rookmelder in huis is zaterdag nog eens gebleken in een woning aan de Brakelstraat in Sint-Maria-Oudenhove (Brakel). Het toestel sloeg alarm, nadat een vergeten kookpot op een fornuis een felle rook verspreidde.





De bewoners van het betrokken huis waren op dat moment niet meer thuis. Het waren buren die de brandweer alarmeerden. Die drong het huis binnen en kon nog voorkomen dat er effectief brand ontstond. Uit het met rook gevulde huis bevrijdden de spuitgasten het hondje van de bewoners. (DCRB)