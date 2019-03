Home ‘t Neerhof samen met 14 andere Vlaamse rusthuizen onder verstrengd toezicht Ronny De Coster

18 maart 2019

20u47 0 Brakel Samen met nog veertien andere rusthuizen in Vlaanderen staat Home ’t Neerhof in Brakel onder verstrengd toezicht. De maatregel komt er na klachten en inspectieverslagen waarin gewag gemaakt wordt van personeelsgebrek, het laat of niet reageren op bewoners die om hulp vragen en slordigheid bij het omgaan met medicijnen.

Wie zijn oude dag doorbrengt in Home ’t Neerhof aan de Nieuwstraat in Brakel, telt daarvoor snel meer dan 1.900 euro per maand neer. Daarmee zit de instelling boven het Vlaamse gemiddelde. Toch is de zorgverlening er niet navenant, zo oordeelt het Agentschap Zorg en Gezondheid dat toezicht houdt op de werking van zorginstelling en op hun dienstverlening.

`t Neerhof kreeg de voorbije maanden verschillende onaangekondigde inspecties, waarvan enkele op basis van klachten van bewoners of hun familie.

Meest gehoorde kritiek is het gebrek aan personeel, waardoor bewoners soms lang moeten wachten als ze willen geholpen worden. De inspectie stelde zelfs vast, dat sommige bewoners niet eens hulp kùnnen vragen, omdat ze niet bij het knopje van de bel geraken.

Inspecteurs stelden vast, dat er wat schort met de registratie van zorg die wordt verleend, dat de borgplanning vaak niet up-to-date is en ook niet kan geraadpleegd worden door verschillende zorgverleners. Vrij vertaald: de ene zorgverlener weet vaak niet wat de andere al dan niet heeft gedaan. Ook welke medicatie bewoners krijgen wordt volgens de inspectie onvoldoende bijgehouden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid tilt zo zwaar aan de tekortkomingen, dat het Brakelse rushuis onder verstrengd toezicht komt.

“Kritiek is achterhaald”

Peter Mornie, directeur van ’t Neerhof, zegt dat de kritiek intussen is achterhaald is. “Wij hebben in 2016 deze zorginstelling overgenomen. Dat was een rusthuis met heel veel problemen. We zijn volop bezig met een inhaalbeweging. Ons personeel doet heel sterke inspanning om de zaken recht te zetten. De opmerkingen die we van de inspectie kregen, klopten wel maar raken stilaan achterhaald”, maakt Mornie zich sterk.

Dat ‘t Neerhof al niet in goede papieren zat bij de overname drie jaar geleden, is niet gelogen: bij gebrek aan de nodige vergunningen dreigde zelfs even de sluiting van de instelling.

Home ’t Neerhof in Brakel maakt deel uit van Vulpia, een privaat zorgbedrijf dat verschillende rusthuizen in Vlaanderen beheert. Zes van de vijftien die op de “zwarte lijst” van het Agentschap Zorg en Gezondheid staan, zijn Vulpia-vestigingen.

“Het is net onze strategie om oudere rusthuizen over te nemen, die niet aan de normen voldoen. Die passen we aan en precies dat zijn we nu aan het doen”, zegt Luc Van Moerzeke, de topman van Vulpia.