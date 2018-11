Hoe veilig surfen wij (en onze kinderen) op het internet? Informatieavond toont de vele online-valkuilen Ronny De Coster

05 november 2018

20u22 0 Brakel Gezinsbond, OMBRA (= Overleg Middelengebruik Brakel) en de gemeente Brakel organiseren volgende donderdag een informatieavond over veiligheid op het internet.

Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting?

Specialist ter zake Wouter Depoortere neemt de aanwezigen mee op een interactieve tocht naar de wereld van “Veilig Online”. De spreker wisselt cijfermateriaal, stellingen en concrete tips af met getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts, om zo een zicht te bieden op het mediagebruik van jongeren. Hierbij is er ook aandacht voor jullie eigen getuigenissen en ervaringen. Dankzij deze sessie leer je goochelen met in- stellingen, rapporteringen of filters en ben je helemaal op de hoogte van de do’s-and-don’ts rond privacy en kinderen.

Alle thema’s die aan bod komen en nog veel meer zijn achteraf allemaal terug te vinden op de website van Veilig Online: www.veiligonline.be.

Gratis toegang

De infoavod vindt plaats op donderdag 8 november om 20 uur in sporthal De Rijdt (vergaderzaal op de eerste verdieping) in Brakel. De toegang is gratis.