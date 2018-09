Historisch: 364 leerlingen in het GO! Atheneum Brakel Ronny De Coster

05 september 2018

Het GO! Atheneum Brakel is het schooljaar gestart met een historisch record: maar liefst 364 leerlingen zijn er ingeschreven. “Dat is een grote sprong vooruit in vergelijking met de 308 leerlingen die vorig schooljaar voor de school kozen”, zegt directeur Katrien De Schepper.

“Het mooie leerlingenaantal kan door verschillende zaken verklaard worden. De nieuwbouw blijft een mooie aanwinst in het Brakelse straatbeeld en blijft leerlingen en ouders aantrekken. Ook de nieuwe onderwijsvormen die we aanbieden in de 10K!-klas en de 1A+ -klas spreken ouders en leerlingen duidelijk aan. We beschikken ook over een jong en dynamisch leerkrachtenteam“, verklaart de directeur de grote stijging van haar leerlingenaantal.