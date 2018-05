Het Narrenschip genomineerd voor Gouden Kinderschoen 15 mei 2018

De gemeentelijke kinderopvang Het Narrenschip in Brakel is genomineerd voor de Gouden Kinderschoen. Dat is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), dat inspirerende, lokale projecten rond kinderopvang in de kijker zet. In samenwerking met BRAVO, de Brakelse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, werd elke week van de zomervakantie rond een hulporganisatie gewerkt. De Brakelse vzw's die aan ontwikkelingssamenwerking doen, bedachten elk een project dat ze dan samen met de kinderen tijdens een week uitwerkten. Er werd een boekje gemaakt waarin elke vzw zich kon voorstellen.





Het Narrenschip wil nu elke zomervakantie met een andere adviesraad in samenwerken om activiteiten met de kinderen te organiseren en op het einde telkens een boekje te maken. Stemmen voor de Gouden Kinderschoen kan online op www.goudenkinderschoen.be/stem/2018/samenwerking (DCRB)