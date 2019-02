Hedwin De Clercq (59) duwt Oost-Vlaamse sp.a-lijst Vlaams Parlement Ronny De Coster

19 februari 2019

17u35 0 Brakel Brakels oppositieraadslid en gewezen schepen Hedwin De Clercq staat bij de komende verkiezingen op de laatste plaats van de Oost-Vlaamse sp.a-kandidatenlijst voor het Vlaams Parlement.

“Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om nationaal nog eens mee te doen, maar de debatten over de pensioenen en het standpunt dat sp.a nationaal daarover inneemt, hebben me overtuigd om toch aan de verkiezingen deel te nemen”, zegt Hedwin De Clercq.

“Na 42 jaren werken een volledig pensioen krijgen, dat vind ik een eerlijk en correct voorstel in het pensioendebat. Ik ga in mei zelf met pensioen na een beroepsloopbaan die op mijn veertiende al is begonnen”, vertelt De Clercq. “De verdeling van de lasten moet zo gebeuren dat ze ook door de sterke schouders gedragen wordt. Op gemeentelijk vlak is het klimaat een belangrijk agendapunt, maar op nationaal niveau moet natuurlijk het voorbeeld gegeven worden”, motiveert De Clercq zijn verkiezingsdeelname.

Op gemeentelijk vlak zetelt de gewezen schepen als oppositieraadslid in de Brakelse gemeenteraad. Voordien was hij schepen.