Hardleerse chauffeur krijgt levenslang rijverbod 29 maart 2018

De politierechter in Oudenaarde heeft T. H. uit Brakel een levenslang rijverbod gegeven nadat hij voor de zoveelste keer onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. Deze keer deden de feiten zich voor op een moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken omdat hij twee weken voordien ook al beschonken achter het stuur zat. "Zijn strafblad heeft de omvang van een roman", gaf zijn advocaat toe. "Veel mildheid kan ik dan ook niet meer vragen." Politierechter Pieter De Meyer noemde de chauffeur een hopeloos geval. "Hij lapt alle regels aan zijn laars." De rechter legde hem deze keer een geldboete van 2.400 euro en 3 maanden gevangenisstraf op. Daarnaast paste hij artikel 42 toe van de verkeerswet, dat hem toelaat een rijbewijs levenslang in te trekken als een persoon lichamelijk of geestelijk niet in staat blijkt te sturen. Het voertuig van de man werd verbeurd verklaard. (TVR)