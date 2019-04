Grote brandoefening in vakantiecentrum De Kleppe Frank Eeckhout

19 april 2019

08u24 0 Brakel Vakantiecentrum De Kleppe in Everbeek heeft donderdagavond het decor gevormd voor een indrukwekkende brandoefening. “Voor De Kleppe is brandveiligheid uiteraard een zeer belangrijke zorg”, zegt coördinator Robin Ronsyn.

Het centrum, dat vakanties aanbiedt aan mensen met een beperking en sociaal of financieel kwetsbare groepen, is in de voorbije jaren stevig uitgebreid en zet veiligheid van zijn gasten op de eerste plaats. “Het feit dat ons centrum perfect uitgerust is om grote groepen mensen met een fysieke of mentale beperking te ontvangen, wil zeggen dat er hier ook heel wat meer komt kijken bij brandveiligheid dan in een doorsnee vakantiewoning. De Brakelse brandweer kon in onze gebouwen dan ook een mooi scenario voor een grote brandoefening uitwerken", verduidelijkt Robin Ronseyn.

Donderdagavond om 19.30 uur liep een telefoontje van De Kleppe binnen in de brandweercentrale van Brakel. Deze oproep zette de oefening in gang. “De bedoeling is dat onze mensen elke oefening aanpakken als een echte noodsituatie. Zij kennen het scenario niet en starten dus met het inschatten van de situatie en het opsporen van de brandhaard”, vertelt luitenant Franky Thomas van brandweerpost Brakel. Aan de oefening namen 25 brandweermannen van het brandweerkorps Brakel, 4 studenten van het zevende jaar Veiligheid aan het KA Geraardsbergen en 15 vrijwilligers van De Kleppe deel. Om alles zo realistisch mogelijk te maken, werd gebruik gemaakt van kunstrook, gesimuleerde vlammen en geluidseffecten. Een aantal vrijwilligers van De Kleppe speelde de rol van slachtoffer. De brandweer kon zo verschillende evacuatietechnieken voor minder mobiele mensen inoefenen. Enkele personen in rolstoel en bedlegerige mensen werden door een raam van de eerste verdieping met de ladderwagen in veiligheid gebracht.

De oefening werd afgesloten met het testen van de doorgangen, en een volledige rondleiding door alle gebouwen van De Kleppe. “Voor onze grote oefeningen werken we steeds samen met bedrijven of organisaties. Zo leren we meteen die gebouwen al van binnenuit kennen, en zijn we beter voorbereid mocht er zich ooit een echte noodsituatie voordoen”, geeft luitenant Thomas nog meer.

Nu volgt er een grondige evaluatie van de gehele oefening om indien nodig de bestaande noodplannen bij te werken.