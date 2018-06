GO! Atheneum versterkt verbroederingsband met Surinaamse school 19 juni 2018

Angela van Broekhove, de directrice van de H.J. De Vriesschool in Saramacca (Suriname) heeft Het GO! Atheneum Brakel bezocht. Beide scholen hebben al een tijd een verbroerdring. Begin dit jaar zijn drie collega's van het GO! Atheneum ook al naar Suriname geweest op werkbezoek. "Onze Surinaamse collega kwam in Brakel Lessen bijwonen en werkmethodes ontdekken, de lokalen bezoeken, in de GIP-jury zetelen, de Vlaamse Ardennen ontdekken, typisch Belgische gerechten proeven zoals frietjes en Brusselse wafels en Gent verkennen. De relatie tussen beide scholen is nog hechter geworden. Activiteiten voor volgend schooljaar krijgen al wat vorm", vertelt Kristor Vanslembrouck, opvoeder in de school.





