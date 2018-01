Glascontainer wordt ministort 19 januari 2018

02u47 0 Brakel De glasbol aan het kruispunt van de Ursmarsstraat en de Oudenaardsestraat (N8) ziet er stilaan uit als een ministort.

Sommige bezoekers laten hun bokalen en flessen immers gewoon naast de glascontainer achter, wanneer die vol is. De affiche met daarop 'Dit kan echt niet', heeft kennelijk geen indruk gemaakt.





Brakels burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) klaagt het gedrag fel aan. "We zullen nu nog sneller werk maken van ons plan om verborgen camera's te plaatsen. Zo kunnen we de sluikstorters betrappen", zegt hij. "De glasbol in Zegelsem heeft samen met die in Oprakel en die aan de Dokter De Drijverestraat in Nederbrakel een heel kwalijke reputatie. Daar komen geregeld onverbeterlijke sluikstorters allerlei afval droppen. We moeten en zullen ze stoppen", maakt Devleeschouwer zich sterk. (DCRB)