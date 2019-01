Geutelingenseizoen is gestart: Elst en Michelbeke houden wekenlang de ovens warm Ronny De Coster

Bron: Eigen berichtgeving 0 Brakel Met de traditionele “iiste geute” is vandaag in Michelbeke het geutelingenseizoen ingezet. In Elst waren de ovens vorige week al aangestoken.

Een pak volk zakte af naar zaal Averbo in Michelbeke, waar het Geutelingencomité de “iiste geute” organiseerde. Vier weken lang houden Walter Serbruyns en zijn team geutelingengieters hier de ovens heet. Duizenden geutelingen vinden de komende weken hun weg naar de liefhebbers.

“Jong geleerd is oud gedaan” is in Elst de leuze. Daar staan niet alleen doorwinterde geutelingengieters aan de oven, maar mag iedereen die dat wenst ook zelf proberen om de productie van de befaamde Elsterse geuteling tot een goed einde te brengen. “Zo moeilijk is dat nu toch ook weer niet”, bedacht Arnout (8), die vandaag voor het eerst het deeg op de gloeiend hete overvoor mocht gieten. Het zijn overigens leden van zijn eigen jeugdvereniging KSA die geïnteresseerden nog vier weken lang de kneepjes van het vak bijbrengen.

“Ik wou dit al langer eens proberen”, bekende Jonas Van De Steene. De naar Gent uitgeweken Oudenaardenaar trok met zijn Wondelgemse echtgenote Lisa en hun dochtertje Lucy (1) naar Elst om hem de traditie van de geuteling te tonen. “Goed gelukt”, oordeelt hij bij het verorberen van het eigen bakwerk.

