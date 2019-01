Geutelingenfeesten in Elst keren naar de eenvoud terug “We leggen nadruk nog meer op het doorgeven van de vaardigheid van het gieten van geutelingen” Ronny De Coster

09 januari 2019

19u11 0 Brakel In de Brakelse deelgemeente Elst worden stilaan de geutelingenovens weer opgewarmd. Zondag vindt de zogenaamde “iiste Geute” plaats, de aanzet voor negen weekends geutelingen gieten. “We keren almaar meer terug naar de essentie van de Geutelingenfeesten en waar het ooit allemaal begon. En vooral: we willen dat meer jongeren aan de oven staan”, zeggen Pieter en Eric De Koekelaere.

De tijd dat de Geutelingenfeesten in Elst gepaard gingen met grote optredens en zelfs de verkiezingen van de Geutelingenboer en -boerin, liggen al ver achter ons. “En ze komen ook niet meer terug”, zegt Pieter De Koekelaere, die samen met zijn oom Eric de motor vormt achter de verderzetting van de geutelingentraditie Elst.

Dat ze enkele jaren geleden in ruzie zijn gevallen met het geutelingencomité, dat sindsdien in Michelbeke met stijgend succes Geutelingenfeesten organiseert, brengt de De Koekelaeres niet van hun stuk.

“Misschien zijn onze en hun feesten wel complementair aan elkaar. We doen elk ons ding en het is goed zo”, vindt Pieter. “Het maakt ook niet uit: we hebben het plan opgevat, om in Elst alvast terug te keren tot de eenvoud van de geutelingentraditie. Back to basics, is wat we gaan doen. De grote toeters en bellen hoeven niet meer, maar wel dat waar alles om draait: mensen die aan de geutelingenoven staan om onze vermaarde ovenkoek te gieten”, zegt Pieter.

Doorgeven

“Let wel: het gieten van geutelingen is een vak dat je pas na veel oefenen onder de knie krijgt. Maar het mag jongeren niet afschrikken om het geutelingengieten te leren. Daarvan willen we meer dan ooit werk maken. Negen zondagen zal het publiek de geutelingenoven aan de slag kunnen. De KSA van Elst zal deze initiatie doen. Ook op dat vlak keren we terug naar onze roots: de Geutelingenfeesten zijn ooit ontstaan en groot geworden dankzij de jeugd van Elst”, bedenkt Pieter De Koekelaere.

Geen bekende Vlamingen meer

Het zal dus niet langer een bekende Vlaming zijn, die in Elst “d’ iiste geute” doet, maar het publiek zelf. Elke zondag van 14 tot 17 uur is iedereen in Elst welkom om het te proberen. Op zaterdag 26 januari organiseren we in samenwerking met de Gezinsbond Randstappers en Wandelsport Vlaanderen een geutelingendorptocht. Starten kan tussen 8 en 15 uur. Alain Goublomme, gids bij Vlaamse Ardennen Extra, is daags nadien en daarna elke zondag tot en met 24 februari begeleider van een winterwandeltocht. Die start elke keer om 13.30 uur bij het ovenmuseum aan de Ommegangstraat in Elst.

Kunstenaars exposeren

Met een aperitiefconcert op 3 februari om 11.30 uur opent in de kerk van Elst de expo “Alnetum” met werk van plaatselijke kunstenaars. En op vrijdag 8 januari gaan ze in Elst weer op stap: om 20 uur start aan café ’t Hoekske een geutelingenfakkeltocht.

De eigenlijke Geutelingenfeesten vinden plaats op zondag 10 februari met onder meer muziek van Kalinka en animatie.