Geutelingencomité steekt voor vier weken de oven aan Ronny De Coster

18 januari 2019

17u53 0 Brakel Leden van het Geutelingencomité steken zondag officieel de geutelingenovens aan. Vier weken lang blijft het vuur aan om duizenden exemplaren van de befaamde overkoeken te gieten. En natuurlijk wordt er ook gefeest met Vlaamse vedetten. En Geutelingenfeesten, dat is ook altijd een beetje wandelen.

Nadat het Geutelingencomité twee jaar geleden zijn Geutelingenfeesten naar Michelbeke heeft verhuisd en er intussen twee succesvolle edities heeft opzitten, is ook dit jaar het complex van Sporthal Averbo in Michelbeke de plaats waar de feestelijkheden zich afspelen.

“D’ iiste geute”

Zondag worden de eerste geutelingen van het seizoen gegoten. “D’ iiste geute”, noemen de organisatoren dat startmoment. Het gaat gepaard met een folkloristische namiddag met onder meer De Kluivers. De volgende vier weken blijven de ovens dagelijks in werking. De geutelingen zijn dan ook elke dag ovenvers af te halen.

Elke zondag vindt een folklorenamiddag plaats. De eigenlijke Geutelingenfeesten spelen zich af in het weekend van 9 en 10 februari.

Voor de zesde keer organiseert het Geutelingencomité een vedettenparade. En die lijkt elk jaar groter te worden. Op de affiche staan onder meer Eveline Cannoot, bekend gezicht van Ment-tv. Ook de Duitse schlagerkoning Dennie Christian, accordeonist Johan Veugelers, zangeres Lindsay, zanger David Vandyck, ambianceband Swoop, Luc Steeno en Wendy Van Wanten zijn van de partij.

Tickets voor de grote vedettenparade in de sporthal Averbo, kosten 20 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop. Ze zijn te bestellen op het nummer 0497/17.45.41 of per mail naar info@geutelingenfeesten.be.

Wandeltochten

Geutelingenfeesten, dat is ook wandelen. Op zaterdag 9 februari krijgen stappers de keuze uit vier parcours. Ze zijn elk 6 tot 7 kilometer lang en liggen in klaverbladvorm, zodat ze combineerbaar zijn. Deelnemen kost 1,50 euro. De voorbije 18 edities van de wandeltochten waren goed voor 39.061 stappers. Het is dus uitkijken naar de 40.000ste deelnemer. Hem of haar staat een verrassing te wachten, zo beloven de organisatoren.