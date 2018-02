Georgische dieven gevat dankzij alerte voorbijganger 21 februari 2018

02u39 0 Brakel Drie dieven die hun slag probeerden te slaan in een apotheek aan de Geraardsbergsestraat, keerden van een kale reis terug. De apothekeres liep de daders achterna, waarna een voorbijganger één van hen in bedwang kon houden tot de politie kwam. Die startte een klopjacht en kon de andere twee kompanen vatten. Het gaat om Georgiërs van 33, 34 en 41. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De feiten speelden zich maandagmiddag af in apotheek Jeco Pharma aan de Geraardsbergsestraat nabij het Rondplein in Nederbrakel. Drie mannen stapten de zaak naar binnen. "Drie mannen die geen woord Nederlands of Engels spreken en uitleg komen vragen over schoonheidsproducten, dat vonden we meteen al verdacht. We waren dus als snel op onze hoede", vertelt de zaakvoerster van de apotheek.





Achterna gelopen

"Een van de mannen bleef aan de toonbank om mijn collega kennelijk af te leiden, terwijl de ander twee in de apotheek rondhingen en geïnteresseerd bleken in verzorgingsproducten. Terwijl de ene man almaar bij de toonbank bleef, wilden de andere twee plots vertrekken. Maar onze winkel is zo ingericht dat in- en uitgang twee verschillende deuren zijn. Je moet langs de toonbank voorbij om naar buiten te stappen. En zo zagen we dat die twee hun jas hadden volgepropt met zaken die ze hier gestolen hadden. Samen met een collega ben ik die mannen dan achterna gelopen. Twee voorbijgangers, een alerte man en zijn zoon, wisten meteen dat er iets niet pluis was toen wij met onze witte schorten naar buiten holden. Zij hebben één van die vluchtende dieven kunnen vatten en hielden hem in bedwang tot de politie hier arriveerde", vertelt de apothekeres.





De gevatte verdachte werd meteen in de boeien geslagen, de andere twee konden na een korte klopjacht gevat worden.





De verdachten zijn drie Georgische mannen. Ze zijn 33, 34 en 41 jaar oud en hebben geen bekende verblijfplaats in België. Ze worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal en bendevorming. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde vraagt hun aanhouding.





(DCRB)