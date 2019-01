Gemeentelijke Basisschool “Klavertje 4” krijgt gouden medaille “Verkeer op School” Ronny De Coster

08 januari 2019

16u34 2 Brakel De Gemeentelijke Basisschool Klavertje 4 in Brakel krijgt van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de gouden medaille “Verkeer op School” als beloning voor haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles “Verkeer op school”, die bestaan in goud, zilver n brons, wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven, kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen en die levert betere resultaten op dan louter theorielessen in de klas.

GBS Klavertje 4 is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen. “We mogen kiezen uit een set voetgangers- en fietsbrevetten, klemborden en bewegwijzering voor verkeersexamens”, weet Kenny Van Nieuwenhove, de apetrotste leerkracht van het zesde leerjaar.