Gemeente zoekt monitoren voor sporkampen

Het gemeentebestuur van Brakel is op zoek naar monitoren voor haar sportkampen in de krokus- en paasvakantie. Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep gedreven kinderen heel wat bij te leren, dan kom je in aanmerking. "De basisopdracht bij zo'n sportkamp bestaat uit het geven van sportinitiatie waar een hoofdthema centraal staat. We verwachten ook een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking met de sportdienst de deelnemers op een pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden", zegt sportschepen Hedwin De Clercq (sp.a). Kandidaturen zijn in te dienen via de gemeentelijke website www.brakel.be, waar een inschrijvingsformulier online staat. (DCRB)