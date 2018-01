Gemeente wil alleen nog 'stil' vuurwerk 02u53 0

Het gemeentebestuur van Brakel kondigt aan voortaan enkel nog geluidsarm vuurwerk af te steken bij kermissen en feestelijke gebeurtenissen.





"Geluidsarm vuurwerk is een zeer interessant alternatief voor traditioneel vuurwerk. Klassiek vuurwerk kan stress, paniek, en zelfs hartstilstand bij dieren veroorzaken. Geluidsarm vuurwerk is bovendien even mooi en heeft een vergelijkbare kostprijs. De politie en brandweerdiensten juichen dit alternatief toe en zullen voortaan geen opgeschrikte dieren naar asiel of eigenaar moeten terugbrengen", motiveert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).





De gemeente wil het engagement niet alleen aangaan en wil "luid" vuurwerk zelfs verbieden. "Inwoners zullen alleen nog vuurwerk afsteken dat geluidsarm is", hoopt de burgemeester. (DCRB)