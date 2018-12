Gemeente vraagt mening bevolking over trage wegenplan Ronny De Coster

04 december 2018

21u48 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel wil de mening van de bevolking kennen over een herstel- en ontwikkelingsplan dat het samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) heeft ontwikkeld voor trage wegen in Michelbeke, Sint-Maria-Oudenhove en een deel van Nederbrakel.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van die trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt, maar almaar meer bewoners vragen de gemeente om die paden opnieuw toegankelijk te maken.

Daarom werkt de gemeente Brakel samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw aan een herstel- en ontwikkelingsplan voor trage wegen in Michelbeke, Sint-Maria-Oudenhove en een deel van Nederbrakel.

Vrijwilligers hebben de wegen verkend op het terrein. Het resultaat van al dat werk is een kaart met fotologboek. De gemeente wil de mening kennen van verenigingen, jongeren, landbouwers en andere gebruikers van deze wegen.

Daarom organiseert ze een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Die vindt plaats op op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur in De Vierklaver aan de Groenstraat 1 in Michelbeke. Meer info: milieu@brakel.be of tel.: 055 43 17 60.