Gemeente verkoopt rookmelders aan de helft van de prijs Ronny De Coster

08 maart 2019

18u21 0 Brakel Door een samenwerking met de Stichting Brandwonden, kan het gemeentebestuur van Brakel rookmelders verkopen aan de helft van de prijs: ze liggen het gemeentehuis te koop voor 16 euro.

De rookmelders zijn voorzien van een plakstrip (dubbelzijdige tape) waarmee die onmiddellijk kan bevestigd worden.

“De opbrengt van de verkoop van e rookmelders gaat naar de Stichting Brandwonden. De gemeente vervult hier alleen maar de rol van verkoopkanaal”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

De rookmelders zijn te koop in het toeristisch infokantoor (ingang rechts van het gemeentehuis).

Reserveren kan op het telefoonnummer 055/ 43 17 63 toerisme@brakel.be.

Verplicht

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.