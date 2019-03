Gemeente verkoopt drie containers hout, maar wel in één lot Ronny De Coster

06 maart 2019

23u05 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel heeft een vrij grote partij hout te koop, afkomstig van snoei- en kapwerk. Bieden kan volgende vrijdag, maar je bent wel verplicht om ineens alles te kopen.

“Het gaat over een vrij grote hoeveelheid hout, die afkomstig is van snoeiwerk”, zijn burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). “Alles samen hebben we ongeveer drie containers. We verkopen die vrijdag per hoger opbod. Maar je kan alleen maar bieden als je ineens de hele partij koopt. Praktisch is het heel onhandig om die hoop hout op te delen in verschillende loten”, zegt de burgemeester. Dus alleen wie geïnteresseerd is om de hele lading van ongeveer drie containers mee te nemen, wordt vrijdag om 16 uur v verwacht aan de gemeentelijke loods bij de brandweerkazerne (kant Driehoekstraat). De koper betaalt cash.