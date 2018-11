Gemeente laat vijver van Rijdtmeersen baggeren om buffercapaciteit en waterkwaliteit te verhogen Werkzaamheden zullen heel de maand december duren en 110.000 euro kosten Ronny De Coster

27 november 2018

16u41

Bron: Eigen berichtgeving 2 Brakel Een aannemer gaat in opdracht van de gemeente volgende week aan de slag om de vijver van de Rijdtmeersen te baggeren. Door het vele slib is de vijver een groot deel van zijn functie als spaarbekken kwijt en is het ook nog amper mogelijk om er op te vissen. Ook de waterkwaliteit moet erop vooruit gaan, zodat we niet langer om de haverklap vissterfte krijgen”, motiveert schepen Hedwin De Clercq (sp.a) de ingreep.

De vijver van de Rijdtmeersen werd in de jaren tachtig in de eerste plaats aangelegd als waterspaarbekken langs de Zwalmbeek. Dankzij de grote opslagcapaciteit kon de vijver bij hevige regenval geregeld voorkomen dat de beek uit haar oevers trad. Maar met die taak krijgt de vijver het de jongste jaren alsmaar moeilijker.

Op sommige plaatsen is er zo veel slib, dat de vijver nog amper een halve meter diep is” Schepen Hedwin De Clercq (sp.a)

“Er is met de jaren gigantisch veel slib in de vijver beland. Water dat vanuit de beek in de vijver komt, veroorzaakt veel afzetting. Ook bladeren van bomen die in de vijver terechtkomen en die uiteindelijk naar de bodem zakken, nemen almaar meer plaats in”, zegt milieu- en sportschepen Hedwin De Clercq.

Te weinig zuurstof

De grote hoeveelheid slib veroorzaakt ook problemen met de waterkwaliteit van de Rijdt, die met de jaren ook een recreatieve functie heeft gekregen. “Uit een rapport van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, over de waterkwaliteit, blijkt dat de vissen in de Rijdt te weinig zuurstofrijk water hebben. Vooral in warmere periodes zoeken vissen daarvoor frissere en diepere delen van de vijver op. En die zijn er dus nog amper”, zegt de schepen.

Als de vissen zich niet goed voelen in het water, is dat ook slecht nieuws voor de sportvissers langs de oevers. “Zij vragen al lang dat er iets gebeurt met de Rijdt. We hebben dit een tijd uitgesteld, omdat het toch gaat over een heel groot werk, maar langer wachten is niet meer verantwoord. We moeten trouwens ook de oevers van de vijver versterken. Eerder is dat al op enkele plaatsen gebeurd. Nu leggen we ook netten met stenen tussen de chalet en de school”, voorziet De Clercq.

Hele maand december

De werkzaamheden starten volgende maandag en zullen naar schatting duren tot het einde van het jaar. De gemeente trekt er een budget van 110.000 euro voor uit. “Niet zozeer het baggeren zelf, maar wel het verwerken van het slib maakt dat dit zo’n dure operatie is”, bedenkt de schepen.