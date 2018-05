Gemeente haalt oldtimers naar Marktplein 08 mei 2018

De gemeente Brakel organiseert op zondag 13 mei voor de eerste maal een oldtimerrit. De Classic Tour Brakel vindt plaats in samenwerking met Oaserit Merelbeke.





Deelnemers vertrekken om 11 uur op het Marktplein in Nederbrakel en keren daar tegen 14,30 uur terug voor een static show, ook voor wie niet aan de tocht deelneemt.





Om 15 uur is er een optreden van de groep Fifties Fever. Zij brengen swing, surf en rock'n roll. Voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien. Deelnemen aan de oldtimerrit kost 20 euro voor een volwassene, 10 euro voor een kind onder de 14 jaar.Deelnemen aan het statisch treffen op het Marktplein kost 8 euro, drie drankbonnetjes inbegrepen. Meer info staat op de gemeentelijke website www.brakel.be. (DCRB)