Gemeente betaalt 43.000 euro voor... wandeltocht 04 mei 2018

"Stelt het gemeentebestuur zich niet te veel in de plaats van het verenigingsleven?" Dat vraagt oppositieraadslid Jan Haegeman (N-VA) zich af na de organisatie van de Vlaamse Wandeldag. Die heeft de gemeente maar liefst 43.000 euro gekost.





"De gemeente begeeft zich op een hellend vlak door alweer meer in de plaats te treden van het verenigingsleven en daar veel geld aan te geven", vindt Haegeman.





"Vlaanderen Wandelt was initieel een organisatie voor een vereniging, maar de gemeente heeft het evenement naar zich toegetrokken en heeft daar uiteindelijk ook veel geld voor betaald. Hetzelfde zal nu gebeuren met de uitzendingen van het WK op groot scherm. Ook dat moet volgens mij in handen kunnen blijven van het verenigingsleven", zegt Haegeman.





Begroting ontspoort

Hij vreest dat de begroting ontspoort, als de gemeente de lijn verder doortrekt.





Volgens financiënschepen Johan Thomas (sp.a) betaalde de gemeente 43.000 euro voor de organisatie van de bewuste wandeltocht. "We hadden daar geen ervaring mee en wilden het goed doen", bekent hij. Alexander De Croo (Open Vld) springt hem bij. "Je moet het ook zien als een inhaalbeweging. Dit is een vorm van citymarketing nadat ons centrum twee jaar heeft open gelegen voor werkzaamheden", relativeert De Croo. (DCRB)