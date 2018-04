Gekneld tussen bestelwagen en betonnen afsluiting 30 april 2018

De bestuurder van een bestelwagen is zaterdag rond 7.25 uur gewond geraakt toen hij brood kwam leveren bij de Delhaize in de Kasteelstraat in Nederbrakel. De man uit Denderleeuw stond achter zijn bestelwagen te wachten om te lossen toen het voertuig plotseling begon te bollen. Wellicht was de handrem niet goed opgetrokken. De bestelwagen raakte de betonnen afsluiting van de parking en belandde deels in een aangrenzende tuin. De man zat gekneld en de brandweer van Brakel kwam ter plaatse om hem te bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. (DCRB/LDO)