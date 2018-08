Fototentoonstelling over natuurgebied Burreken 10 augustus 2018

Landschapsfotograaf Paul Muylaert heeft op vraag van Natuurpunt gedurende twee jaar natuurgebied Burreken in Horebeke, Maarkedal en Brakel in beeld gebracht. Het resultaat is een fototentoonstelling die het Burreken doorheen de vier seizoenen toont. Op zondag 19 augustus komt wetenschapper Dirk Draulans samen met Muylaert naar Horebeke om de rondreizende tentoonstelling te openen. Dat gebeurt om 16.30 uur tijdens het Geuzenfeest in de Abraham Hansstraat in Horebeke. Nadien zullen de foto's ook te bezichtigen zijn in het natuureducatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm. (LDO)