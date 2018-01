Fotocabine en lichtkrant aan gemeentehuis 02u51 0

Het gemeentebestuur van Brakel laat komend voorjaar een fotocabine plaatsen in het gemeentehuis om zo de dienstverlening aan de burger te verhogen. "Zo kunnen de burgers op één plaats terecht voor de pasfoto en voor de documenten waarvoor een pasfoto nodig is", motiveert waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). "Maar het is niet de bedoeling om te gaan concurreren met de fotografen in onze gemeente", voegt hij er onmiddellijk aan toe. "Om die reden zullen de prijzen bij ons iets hoger ligger dan bij hen." De gemeente wil ook haar communicatie naar de burgers toe verbeteren. "Dat zullen we doen door aan het gemeentehuis een lichtkrant te plaatsen, een informatieve uithangkast waar inwoners de laatste mededelingen van de gemeente kunnen lezen." (TVR)