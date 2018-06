Fietser gewond na aanrijding 27 juni 2018

02u48 0

Bij een verkeersongeval in de Bernstraat in Gavere is een fietser gewond geraakt. Een auto reed in de Legen Heerwegin de richting N60, terwijl de tweewieler in de Bernstraat richting Stationsstraat fietste. Bij het nemen van de scherpe bocht merkte de automobilist, een man van 60 uit Gavere, de fietster te laat op en reed hij hem aan. De 63-jarige fietser uit Brakel geraakte lichtgewond en is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. (DCRB)