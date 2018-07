Extra flesjes water voor Everbeekse Wandeltochten 28 juli 2018

02u32 0 Brakel Enkele duizenden wandelaars zullen zondag deelnemen aan de 38ste editie van de Everbeekse Wandeltochten. De organisatoren plannen alvast maatregelen in het kader van de hitte.

Dit jaar loodst parcoursbouwer Jean-Pierre Vercleyen de wandelaars hoofdzakelijk de taalgrens over. "We trekken naar Ghoy en Ogy", legt hij uit. "De prachtige streek van Le Pays des Collines, dus." Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 6, 12, 18, 24 en 30 kilometer. Het kortste parcours is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.





"Gezien de tropische temperaturen zullen we aan de bevoorradingspunten ook extra water aanbieden", klinkt het nog. "Er staan minstens duizend flesjes van een halve liter klaar." Aan vertrek- en aankomstpunt Cordenuit, aan de kerk in Everbeek-Beneden, wordt ook de barbecue opgesteld. Er zal ook de hele namiddag animatie aangeboden worden. Deelnemen kost 1,5 euro, ongeacht de afstand die je wandelt. (TVR)