Everbeekse Wandeltochten lokken 2.000 wandelliefhebbers 30 juli 2018

02u36 0

De Everbeekse Wandeltochten brachten gisteren zo'n 2.000 wandelaars op de been. Dat zijn er ruim 400 minder dan vorig jaar. "De voorspelde temperaturen lagen eerst een pak hoger, waardoor veel mensen zich hebben laten afschrikken", bedenkt voorzitter Willy Mortier. "Zij die wel deelnamen, waren er trouwens bijzonder vroeg bij. Om 5.40 uur stonden de eerste wandelaars hier al aan de start", glimlacht hij. "Toch hebben we ze maar om 6.30 uur laten starten."





Ook al was het gisteren niet snikheet, kozen de meeste deelnemers toch voor de korte afstanden van 6 en 12 kilometer. De organisatie had alvast voldoende bevoorradingspunten voorzien. Niet enkel met water, maar ook met verse karnemelk. "Een traditie die de deelnemers kunnen appreciëren."





(TVR)