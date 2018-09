Evenementen aanvragen bij gemeente voortaan digitaal Ronny De Coster

03 september 2018

11u22 3 Brakel Wie in Brakel een fuif, buurtfeest, wandel-, wieler-, moto of autotocht organiseert, al dan niet met gebruiken van openbaar domein, moet voor de aanvraag bij de gemeente voortaan een andere procedure volgen. Alles verloopt online.

De aanvraag is gratis en moet 20 werkdagen vòòr het evenement ingediend worden op het internetadres https://brakel.spotbooking.be/#/aanvraag/new.

"Door het invullen van het formulier wordt de aanvraag verspreid naar de burgemeester, de lokale politie, de brandweer en verschillende diensten binnen de gemeente. Op basis van hun oordeel nemen we als gemeentebestuur een eindbeslissing. Er is overigens geen bijkomende aanvraag meer nodig als je openbaar domein inneemt: dat zit gelijktijdig in het online evenementenformulier”, legt burgemeester Marleen Gyselinck (Open Vld) uit.

Muziek apart aanvragen

Wie tijdens een evenement elektronisch versterkte muziek afspelen, moet wel nog een aparte aanvraag in te dienen voor een geluidsafwijking. Dat kan via het thuisloket op https://www.brakel.be/thuisloket/vrije-tijd/aanvraag-geluidsafwijking/.

En ook het uitlenen van materiaal van de gemeente gebeurt online: https://www.brakel.be/thuisloket/vrije-tijd/online-uitlenen-materialen-door-verenigingen/ (voor verenigingen) of https://www.brakel.be/thuisloket/vrije-tijd/formulier-aanvraag-gemeentelijk-materiaal-door-particulieren/ (voor particulieren).