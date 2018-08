Elektronische snelheidsmeters tellen ook aantal overtreders Gemeente hangt “slimme” snelheidsborden om plaatsen in kaart te brengen waar te snel gereden wordt Ronny De Coster

23 augustus 2018

18u35 1

In het centrum van Nederbrakel zijn nieuwe snelheidsborden opgedoken. Weggebruikers die onder de limiet blijven, zien er hun snelheid vergezeld van een een “Dank u wel”. Wie te snel rijdt, kijkt tegen een boze smiley aan.

“Ze zijn bedoeld om mensen op hun snelheid te wijzen, maar maken geen foto. Deze borden registreren wel het aantal voertuigen en hun snelheid. En dat schept voor ons interessante mogelijkheden om in kaart te brengen op welke plaatsen in de gemeente snelheid een probleem is”, zegt Sabine Hoeckman (Open Vld), schepen van Openbare Werken.

De klok rond meten

“We krijgen wekelijks klachten van mensen die vinden dat er in hun straat te snel gereden wordt. En tot voor kort gaven we die plaatsen dan door aan te politie, die dan eens metingen deed, maar die waren natuurlijk beperkt in tijd. Nu hebben we een systeem dat op een bepaalde plaats meerdere dagen en de klok rond metingen kan doen en ons een veel relevanter beeld geeft”, vergelijkt de schepen.

Naar 20 camera’s gaan

De gemeente heeft nu twee camera’s in dienst, maar Sabine Hoeckman wil een groot netwerk. “Ik zal aan het schepencollege maandag voorstellen om twintig van deze toestellen aan te kopen. We hebben ook veel deelgemeenten en de klachten over te snel rijden komen van overal. Zijn ze subjectief of gegrond? Dat kunnen we pas weten als we effectief meten”, motiveert de schepen.

De snelheidsmeters kosten 2.300 euro per stuk.