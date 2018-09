Eerstejaars van GO!-Atheneum leren elkaar kennen op teambuilding Ronny De Coster

03 september 2018

18u58 2

In het GO!-Atheneum aan de Kasteelstraat in Brakel verliep de overstap voor de eerstejaars in een zeer ontspannen sfeer: de nieuwkomers zetten de eerste schooldag in met een smakelijk ontbijt en begonnen daarna aan een echte teambuilding met onder meer zakkenlopen en een oriëntatieloop.