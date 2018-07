E-mailadres burgemeester gehackt 28 juli 2018

Waarnemend burgemeester Marleen Gyselinck (Open Vld) werd de voorbije dagen overstelpt met telefoontjes. Al haar contacten hadden een mail gekregen met de melding dat ze dringend hulp nodig heeft.





"Ik kreeg zowat honderd oproepen binnen", aldus Gyselinck. "Al snel had ik door dat mijn e-mailadres gehackt werd. Het probleem blijkt ook vrij ernstig te zijn, want het zou niet beperkt zijn tot mijn e-mail. Donderdag heb ik zowat de hele dag doorgebracht in het politiekantoor. Men is mijn computer nu volledig aan het formatteren. Bijzonder vervelend, want ik kan momenteel geen mails ontvangen of sturen." Wie er achter de feiten zit, is niet duidelijk. (TVR)