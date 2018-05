Dronken bestuurder knalt op geparkeerd voertuig 01 juni 2018

De 22-jarige F. B. uit Brakel stond terecht in de politierechtbank nadat hij op 19 november een geparkeerd voertuig aanreed. De man had daarbij 1,66 promille in zijn bloed, goed voor zo'n 9 glazen alcohol. "Ik weet er niet veel meer van", vertelde hij. "Ik was op stap geweest en had te veel gedronken. Dit incident heeft me al veel geld gekost, want ik heb alles uit eigen zak moeten bekostigen." De politierechter legde hem een geldboete van 1.000 euro en een maand rijverbod op. (TVR)