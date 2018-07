Doodgestoken twintiger gevonden in ondergelopen kelder 05 juli 2018

02u50 0 Brakel Het gerecht onderzoekt de dood van een 24-jarige die deze week dood is aangetroffen in de kelder van een huis aan de Stationsstraat in Asper. Alles wijst op een afrekening in het drugsmilieu.

Het slachtoffer is een twintiger van Surinaamse afkomst. Zijn adoptieouders, die in Brakel wonen, maakten zich ongerust nadat ze al dagen niets hadden vernomen over hun zoon. Die verbleef in ene huis aan de Stationsstraat in Gavere, hoewel hij daar niet was gedomicilieerd. De politie haalde zondag een rolluik op en zag licht in de woning. Daarop werd beslist om het huis binnen te dringen.





Van de bewoner was geen spoor, ook al stond zijn auto voor de deur geparkeerd. Speurders lieten daarop de met water volgelopen kelder leegpompen. Daar troffen ze de twintiger dood aan. De man lag met zijn gezicht tegen de grond en bleek om het leven te zijn gebracht door messteken in de rug. Stalen van het water zijn naar het labo gebracht.





Het parket is een onderzoek gestart om de omstandigheden van de moord te bestuderen. Ook het opsporingsonderzoek naar de dader(s) van de misdaad draait op volle toeren. Alles wijst erop dat de jonge twintiger het slachtoffer is geworden van een afrekening binnen het drugsmilieu. In het huis aan de Stationsstraat troffen de speurders een cannabisplantage aan, waarvan de planten al waren geteeld. De buren reageren geschokt. "Dat er drugszaakjes werden onderhouden, verbaast ons niet: we zagen in dat huis veel jongeren binnen en buiten gaan", vertelt een overbuur. (DCRB)