Discussie over lening eindigt in correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank van Oudenaarde boog zich gisteren over de zaak van A.S. De 46-jarige vrouw uit Brakel werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen omdat ze een lening niet wil terugbetalen.





De beklaagde leende in totaal 7.500 euro bij het slachtoffer A.M., maar weigerde nadien het geld terug te betalen. "Nochtans had ze beloofd dat ze dat op een korte termijn zou doen. Toen het slachtoffer vroeg waar het geld bleef, beweerde ze dat haar bankkaart kapot was of dat de overschrijving onderweg was", zei de procureur. Ze vorderde een werkstraf van 80 uur. De advocaat van A.S. schetste een ander verhaal. "Mijn cliënte kreeg het geld van de burgerlijke partij, maar toen ze niet reageerde op de avances van de man wou hij uit wraak zijn geld terug."





De advocaat was er dan ook van overtuigd dat zijn cliënte niets mis deed en vroeg de vrijspraak. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 25 januari. (LDO)