Diepvries brandt in garage 07 mei 2018

02u28 1

Aan het Perreveld in Zegelsem was er zondagochtend vroeg een brand in een garage. Het vuur is ontstaan aan een diepvriezer, vermoedelijk als gevolg van een technisch defect. Buren werden gewekt door het lawaai van golfplaten die door het vuur stuk sprongen en belden de hulpdiensten. Een team van de brandweerpost van Brakel kon het vuur snel blussen, maar de garage liep toch flink wat schade op. De spuitgasten konden beletten dat de brand oversloeg naar het huis van de eigenaars, dat paalt aan de uitgebrande bijgebouw. In de garage stond geen wagen. (DCRB)